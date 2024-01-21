Саудовская Аравия обыграла Киргизию и вышла в плей-офф Кубка Азии по футболу

Сборная Киргизии потерпела поражение от команды Саудовской Аравии в матче группового этапа Кубка Азии по футболу 2023 года в Катаре.

Игра второго тура группы F на стадионе «Ахмед бин Али» в Эр-Райяне завершилась со счётом 2:0 в пользу команды с Аравийского полуострова.

Мячи у победителей забили Мохаммед Канно (35-я минута) и Фейсал Аль-Гамди (84-я). По красной карточке получили Айзар Акматов (9-я) и Кими Мерк (52-я).

В другом матче дня Таиланд и Оман сыграли вничью — 0:0.

Саудовская Аравия набрала шесть очков и гарантировала себе путёвку в 1/8 финала плей-офф. Далее в группе F расположились Таиланд (четыре), Оман (одно), Киргизия (ноль).

Ранее сообщалось, что сборные Южной Кореи и Иордании не выявили победителя в матче группового этапа Кубка Азии 2024 года.





