Янчук сравнил Мирру Андрееву с Шараповой

Заслуженный тренер России Виктор Янчук высказался о поражении российской теннисистки Мирры Андреевой от чешки Барборы Крейчиковой в матче четвёртого круга Открытого чемпионата Австралии 2024 года.

«Поражение Мирры закономерное. В первом сете она была свежей, а соперница приходила в себя от встречи с восходящей звездой. В матчах Андреевой сказывается не столько уровень её мастерства, сколько психологический эффект, а ещё молодость, дерзость. К тому же соперницы мало знают про неё.

Мария Шарапова начинала так же, когда выиграла первый Уимблдон. Но лидером в теннисе и первой ракеткой она тогда не стала. Почему так? Эффект от первого восхождения больше всего влияет на соперников, появляется какая-то ещё неизвестная и юная звезда. Дерзкая и умелая, хоть и мастерство это не на самом высоком уровне. Андреева также получала определённые уступки от соперниц, но такое не будет всегда. Крейчикова — опытная теннисистка и показала свой класс. Но результат Мирры на турнире в Австралии и так является хорошим», — заявил Янчук RT.

По его мнению, Андреевой не надо форсировать своё развитие.

«Ей не нужно форсировать события, Мирре необходима пара лет, чтобы состояться, нужно набраться физических сил и опыта. Как я вижу её теннис? Андреева хорошо координирована, имеет чувство ритма, уверенно попадает в высоком темпе и неплохо раскладывает по направлениям. Она талантлива с точки зрения игрового пространства и ощущения мяча, но и достаточно уравновешенна психологически, в отличие от Соболенко», — добавил он.

Ранее Янчук поделился своими ожиданиями от четвертьфинального матча российского теннисиста Андрея Рублёва с итальянцем Янником Синнером на Открытом чемпионате Австралии — 2024.