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Хет-трик Облякова помог ЦСКА разгромить оманский «Сохар» на сборах в ОАЭ

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ЦСКА провёл товарищеский матч с оманским клубом «Сохар» на зимнем сборе в Абу-Даби (ОАЭ).
Хет-трик Облякова помог ЦСКА разгромить оманский «Сохар» на сборах в ОАЭ
  • РИА Новости

Встреча завершилась со счётом 4:1.

В составе армейцев мяч забил Антон Заболотный на четвёртой минуте, также хет-трик оформил Иван Обляков на второй, 25-й и 30-й минутах. «Сохар» отыграл один мяч на 55-й минуте.

Первый сбор красно-синих продлится с 14 по 26 января. Второй и третий пройдут в Турции — с 30 января по 10 февраля и с 14 по 25 февраля.

Ранее обладатель Кубка УЕФА в составе петербургского «Зенита» Андрей Аршавин заявил, что переход защитника Данила Кругового является большой удачей для московского ЦСКА.

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