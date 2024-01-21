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Аршавин назвал переход Кругового в ЦСКА громким приобретением

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Обладатель Кубка УЕФА в составе петербургского «Зенита» Андрей Аршавин считает, что переход защитника Данила Кругового является большой удачей для московского ЦСКА.

«Круговой — громкое приобретение, так как перешел бесплатно, является игроком сборной России», — цитирует Аршавина «Матч ТВ».

Заместитель генерального директора по спортивному развитию «Зенита» не исключил, что 25-летний воспитанник петербургского клуба переедет в Москву до начала второй части чемпионата России.

«Где сейчас Круговой? В манеже. Думаю, что здравомыслящие руководители ЦСКА договорятся», — добавил он.

Защитник подписал контракт с ЦСКА до лета 2028 года. Соглашение с ним начнёт действовать с 4 июня 2024-го. Во второй половине сезона-2023/24 футболист будет получать игровую практику в «Зените-2».

Ранее Владимир Пономарёв заявил, что Круговой не позарился на зарплату €2 млн в «Зените».

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