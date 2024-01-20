Ветеран ЦСКА: Круговой не позарился на зарплату €2 млн в «Зените»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о переходе в состав армейцев Данилы Кругового из «Зенита».

«Он не позарился на то, что ему в «Зените» предлагали €2 млн в год. Я одобряю его поступок. Наверное, армейцы сейчас его возьмут в аренду», — цитирует Пономарёва Betonmobile.

25-летний Круговой подписал контракт с ЦСКА до лета 2028 года. Соглашение с ним начнёт действовать с 4 июня 2024-го. Во второй половине сезона-2023/24 игрок будет получать игровую практику в «Зените-2».

Ранее сообщалось, что Круговой провёл тренировку со второй командой «Зенита».