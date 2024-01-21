Дю Плесси отказался драться с Чимаевым
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«Хамзат сказал, что скоро увидится со мной? Он то же самое про Джона Джонса говорил. Кто вообще воспринимает этого парня всерьёз?» — сказал Дю Плесси UFC Eurasia.
Дю Плесси победил американца Шона Стрикланда. Поединок на «Скоушабэнк-Арене» продлился все пять раундов и завершился победой южноафриканского бойца раздельным решением судей.
30-летний Дю Плесси стал обладателем пояса UFC в средней весовой категории.
На его счету 21 победа и два поражения в MMA. У 32-летнего Стрикланда 28 побед при шести поражениях.
Ранее Чимаев обратился к Дю Плесси после его победы над Стрикландом на UFC 297.