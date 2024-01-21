Дю Плесси отказался драться с Чимаевым

Чемпион UFC в среднем весе Дрикус Дю Плесси сообщил, что не примет вызов от Хамзата Чимаева.

«Хамзат сказал, что скоро увидится со мной? Он то же самое про Джона Джонса говорил. Кто вообще воспринимает этого парня всерьёз?» — сказал Дю Плесси UFC Eurasia.

Дю Плесси победил американца Шона Стрикланда. Поединок на «Скоушабэнк-Арене» продлился все пять раундов и завершился победой южноафриканского бойца раздельным решением судей.

30-летний Дю Плесси стал обладателем пояса UFC в средней весовой категории.

На его счету 21 победа и два поражения в MMA. У 32-летнего Стрикланда 28 побед при шести поражениях.

Ранее Чимаев обратился к Дю Плесси после его победы над Стрикландом на UFC 297.