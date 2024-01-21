Российский теннисист Андрей Рублёв пробился в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии.

Россиянин одержал победу над австралийцем Алексом де Минором со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 6:7 (4:7), 6:3, 6:0. Продолжительность игры составила 4 часа 12 минут.

Таким образом, Рублёв вышел в свой десятый четвертьфинал турнира Большого шлема в карьере.

Australian Open — 3 (2021, 2023, 2024), «Ролан Гаррос» — 2 (2020, 2022), Уимблдон — 1 (2023), US Open — 4 (2017, 2020, 2022, 2023).

Ранее сообщалось, что 16-летняя россиянка Андреева проиграла Крейчиковой в 1/8 финала Australian Open.