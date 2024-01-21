Алискеров снялся с боя против Эрнандеса на UFC 298 из-за инфекции

Российский боец среднего веса UFC Икрам Алискеров принял решение сняться с поединка против американца Энтони Эрнандеса.

«Четыре недели уже пытался вылечить локоть, инфекция не отступила. С командой приняли решение сняться с боя. Ин ша Аллах! Постараюсь вернуться», — написал Алискеров в социальных сетях.

Алискеров и Эрнандес должны были встретиться 18 февраля на турнире UFC 298 в Анахайме (США).

На счету Алискерова 14 побед и одно поражение в MMA. У Эрнандеса — 16 побед и два поражения.

Ранее сообщалось, что Дю Плесси победил Стрикланда и стал чемпионом UFC в среднем весе.