Гол Дорофеева и два ассиста Барбашёва помогли «Вегасу» обыграть «Питтсбург» в НХЛ

«Вегас Голден Найтс» одержал победу над «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе и завершилась со счётом 3:2.

Российский нападающий хозяев Павел Дорофеев отметился голом. Форвард «Вегаса» россиянин Иван Барбашёв записал на свой счёт голевой пас.

Российский нападающий гостей Евгений Малкин отдал результативную передачу.

После 46 игр «Голден Найтс» набрал 60 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. «Питтсбург» с 48 очками располагается на 12-й строчке Востока.

Ранее сообщалось, что российский нападающий Сергей Брылин включён в зал славы «Нью‑Джерси Дэвилз» перед матчем НХЛ с «Даллас Старз».