Бестемьянова: каскад в исполнении Базылюк — нечто, я получила удовольствие

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова поделилась впечатлениями от выступления победительницы чемпионата России по прыжкам — 2024 Маргариты Базылюк.

«Маргарита Базылюк и Елена Костылева меня впечатлили больше всего. Их четверные прыжки — это нечто уникальное. Я получила огромное удовольствие. Особенно мне запомнился каскад в исполнении Маргариты. Четверной — ойлер — четверной. Это нечто! И это при том, что его уже было не обязательно выполнять, на тот момент было понятно, что она победит. Она это сделала на эмоциях, будучи в полном восторге. Удивительная девочка», — сказала она RT.

Ранее Бестемьянова объяснила причину неудачного выступления фаворитов на ЧР по прыжкам.