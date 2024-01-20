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Бестемьянова: каскад в исполнении Базылюк — нечто, я получила удовольствие

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Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова поделилась впечатлениями от выступления победительницы чемпионата России по прыжкам — 2024 Маргариты Базылюк.
Бестемьянова: каскад в исполнении Базылюк — нечто, я получила удовольствие
  • Gettyimages.ru

«Маргарита Базылюк и Елена Костылева меня впечатлили больше всего. Их четверные прыжки — это нечто уникальное. Я получила огромное удовольствие. Особенно мне запомнился каскад в исполнении Маргариты. Четверной — ойлер — четверной. Это нечто! И это при том, что его уже было не обязательно выполнять, на тот момент было понятно, что она победит. Она это сделала на эмоциях, будучи в полном восторге. Удивительная девочка», — сказала она RT.

Ранее Бестемьянова объяснила причину неудачного выступления фаворитов на ЧР по прыжкам.

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