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Непомнящий: «Зенит» намеренно отправил Кругового в дубль, это условное наказание

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Известный российский тренер Валерий Непомнящий высказался по поводу возможного перехода Данила Кругового в ЦСКА на правах аренды в зимнее трансферное окно.
Непомнящий: «Зенит» намеренно отправил Кругового в дубль, это условное наказание
  • РИА Новости

«Считаю, что в футбольном сообществе должна быть какая-то корпоративная солидарность. Если так случилось, что игрок, не нарушив никаких юридических аспектов, перешёл в другой клуб, неважно какой, ЦСКА или условный «Факел», нужно предоставить возможность игроку поддерживать форму, не допускать её деградации и продолжать свою деятельность на поле.

Понятное дело, что «Зенит» намеренно отправил Данила в дубль. В этом поступке прослеживается такое условное наказание из-за перехода Кругового к принципиальному сопернику. Считаю, что это неправильно. Но если Владимир Федотов заявил, что клубы пытаются найти компромисс, то, видимо, есть какие-то шансы на то, что он переберётся к армейцам уже этой зимой», — заявил Непомнящий RT.

Ранее сообщалось, что Круговой провёл тренировку со второй командой «Зенита».

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