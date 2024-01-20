Российский футболист Иосифов перешёл в клуб третьего дивизиона чемпионата Испании
Как сообщается на сайте испанского клуба, контракт с 22-летним россиянином рассчитан до лета 2025 года.
Иосифов является воспитанником московских «Спартака» и «Локомотива». В 2021 году он перешёл в испанский «Вильярреал».
В сезоне-2023/24 полузащитник выступал на правах аренды за испанский «Мирандес», в составе которого провёл восемь матчей.
Ранее сообщалось, что полузащитник сборной Армении Эдгар Северян перешёл из «Пари Нижнего Новгорода» в венгерский «Ференцварош».