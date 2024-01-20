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Российский футболист Иосифов перешёл в клуб третьего дивизиона чемпионата Испании

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Клуб третьего дивизиона чемпионата Испании по футболу «Кастельон» объявил о подписании российского полузащитника Никиты Иосифова.

Как сообщается на сайте испанского клуба, контракт с 22-летним россиянином рассчитан до лета 2025 года.

Иосифов является воспитанником московских «Спартака» и «Локомотива». В 2021 году он перешёл в испанский «Вильярреал».

В сезоне-2023/24 полузащитник выступал на правах аренды за испанский «Мирандес», в составе которого провёл восемь матчей.

Ранее сообщалось, что полузащитник сборной Армении Эдгар Северян перешёл из «Пари Нижнего Новгорода» в венгерский «Ференцварош».

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