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Чесноков: Корда попал под танк Рублёва на Australian Open

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Финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков считает, что у Себастьяна Корды практически не было никаких шансов на победу в матче с Андреем Рублёвым в третьем круге Открытого чемпионата Австралии по теннису.

«Корда попал под танк Рублёва. Россиянин играл просто невероятно, постоянно атаковал. Рублёв делал невероятные вещи, каким-то чудом доставал мячи, которые были уже у облаков, и попадал в корт», — цитирует Чеснокова «Спорт-Экспресс».

По мнению Чеснокова, «Рублёв очень хорошо подавал, играл плотно, не давал Корде дышать».

В матче 1/16 финала пятая ракетка мира одержал победу над Кордой со счётом 6:2, 7:6, 6:4. Продолжительность игры составила 1 час 59 минут.

В следующем раунде Рублёв встретится с австралийцем Алексом де Минором.

Призовой фонд Australian Open — 2024 составляет порядка $57,8 млн.

Ранее сообщалось, что Рублёв спас кузнечика во время матча Australian Open с Кордой.



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