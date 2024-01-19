Тарпищев: Рублёв набрал оптимальную для себя форму на Australian Open

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев считает, что Андрей Рублёв по ходу Открытого чемпионата Австралии 2024 года вышел на пик физической формы.

«Андрей хорошо играл и почти не оставил шансов сопернику. Приятно, что по ходу турнира он прибавляет и сейчас уже в той форме, которая у него оптимальная. К сожалению, у Рублёва тяжёлая сетка, но будем надеяться на лучшее», — цитирует Тарпищева ТАСС.

В матче 1/16 финала пятая ракетка мира одержал победу над Кордой со счётом 6:2, 7:6, 6:4. Продолжительность игры составила 1 час 59 минут.

В следующем раунде Рублёв встретится с австралийцем Алексом де Минором.

Призовой фонд Australian Open — 2024 составляет порядка $57,8 млн.

Ранее сообщалось, Рублёв спас кузнечика во время матча Australian Open с Кордой.