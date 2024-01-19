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Тарпищев: Рублёв набрал оптимальную для себя форму на Australian Open

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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев считает, что Андрей Рублёв по ходу Открытого чемпионата Австралии 2024 года вышел на пик физической формы.
Тарпищев: Рублёв набрал оптимальную для себя форму на Australian Open
  • AP
  • © Louise Delmotte

«Андрей хорошо играл и почти не оставил шансов сопернику. Приятно, что по ходу турнира он прибавляет и сейчас уже в той форме, которая у него оптимальная. К сожалению, у Рублёва тяжёлая сетка, но будем надеяться на лучшее», — цитирует Тарпищева ТАСС.

В матче 1/16 финала пятая ракетка мира одержал победу над Кордой со счётом 6:2, 7:6, 6:4. Продолжительность игры составила 1 час 59 минут.

В следующем раунде Рублёв встретится с австралийцем Алексом де Минором.

Призовой фонд Australian Open — 2024 составляет порядка $57,8 млн.

Ранее сообщалось, Рублёв спас кузнечика во время матча Australian Open с Кордой.

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