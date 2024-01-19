Иран и Ирак завоевали путёвки в плей-офф Кубка Азии по футболу

Сборные Ирана и Ирака пробились в плей-офф Кубка Азии по футболу 2023 года в Катаре.

«Принцы Персии» в матче второго тура группы С нанесли поражение Гонконгу со счётом 1:0. Победный мяч забил Мехди Гайяди (24-я минута).

«Львы Месопотамии» переиграли в группе D Японию (2:1). В составе победителей мячи забил Аймен Хуссейн (пятая минута, 45 + 4). У проигравших отличился Ватару Эндо (93-я).

В ещё одном матче дня Индонезия победила Вьетнам (1:0).

Иран набрал шесть очков и гарантировал себе выход в плей-офф. На втором месте в группе С расположились ОАЭ (четыре). Далее идут Палестина (одно) и Гонконг (ноль).

Ирак с шестью очками лидирует в группе D. Второе место занимает Япония (три), третье — Индонезия (три), на четвёртом — Вьетнам (ноль).

Накануне также в 1/8 финала пробились Катар и Австралия.

Ранее сообщалось, что полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев забил за сборную Узбекистана на Кубке Азии в матче с Индией.