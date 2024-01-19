Дмитрий Комбаров возглавил вторую команду ФК «Спартак»
- РИА Новости
36-летний специалист назначен на пост главного тренера второй команды столичного футбольного клуба, сообщает пресс-служба красно-белых.
Футболист является воспитанником московского клуба. Дмитрий стал чемпионом России в сезоне-2016/17. В тот момент командой руководил Массимо Каррера.
Комбаров после завершения карьеры футболиста работал главным тренером «Звезды» из Санкт-Петербурга.
Ранее новый спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал заявил, что в первой команде не хватает гибкости в составе.