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Дмитрий Комбаров возглавил вторую команду ФК «Спартак»

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Чемпион России по футболу в составе московского «Спартака» Дмитрий Комбаров вернулся в альма-матер в новом качестве.
Дмитрий Комбаров возглавил вторую команду ФК «Спартак»
  • РИА Новости

36-летний специалист назначен на пост главного тренера второй команды столичного футбольного клуба, сообщает пресс-служба красно-белых.

Футболист является воспитанником московского клуба. Дмитрий стал чемпионом России в сезоне-2016/17. В тот момент командой руководил Массимо Каррера.

Комбаров после завершения карьеры футболиста работал главным тренером «Звезды» из Санкт-Петербурга.

Ранее новый спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал заявил, что в первой команде не хватает гибкости в составе.





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