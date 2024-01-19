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Амарал: нам необходимо сократить число игроков в первой команде «Спартака»

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Новый спортивный директор московского «Спартака» Томаш Амарал считает, что в первой команде не хватает гибкости в составе.
Амарал: нам необходимо сократить число игроков в первой команде «Спартака»
  • РИА Новости

«Одна из первых вещей, которую я сказал руководству, — нам необходимо сократить число игроков в первой команде. Нельзя говорить о доверии молодым игрокам и иметь при этом 27 человек в составе, не оставляя места молодёжи», — заявил в эфире YouTube-канала столичного клуба Амарал.

При этом он подчеркнул, что не сторонник резких перемен и не желает, чтобы в трансферное окно в команду пришли 10—15 новичков.

«На мой взгляд, оптимальное количество игроков в команде — 24—25. Надеюсь, в будущем мы вернёмся в Лигу чемпионов и можно будет говорить о расширении на одну-две позиции», — добавил Амарал.

Португалец 22 декабря был назначен на должность спортивного директора, которую занимал Пол Эшуорт. Британец был переведён на пост технического директора. Амарал ранее работал в португальской «Бенфике».

«Спартак» по итогам 18 туров с 30 очками занимает пятое место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (38).

Ранее Амарал заявил, что невозможно было отказаться от предложения «Спартака».

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