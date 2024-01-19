Дубль Окулова помог ЦСКА обыграть «Барыс» в КХЛ

Московский ЦСКА в гостях нанёс поражение астанинскому «Барысу» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игра завершилась со счётом 5:2 в пользу команды Сергея Фёдорова.

У победителей шайбы забросили Виталий Абрамов (4-я минута), Максим Мамин (27-я), Константин Окулов (43-я, 53-я) и Андрей Светлаков (45-я). У проигравших отличились Аркадий Шестаков (24-я) и Даниил Апальков (40-я).

ЦСКА с 58 очками занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Барыс» (44) располагается на 11-й позиции на Востоке.

Ранее сообщалось, что «Ак Барс» обыграл «Ладу» в матче КХЛ.