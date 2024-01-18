«Ак Барс» обыграл «Ладу» в матче КХЛ, Кагарлицкий оформил дубль
- РИА Новости
- © Максим Богодвид
Игра завершилась со счётом 5:1 в пользу хозяев команды из столицы Татарстана.
У победителей шайбы забросили Дмитрий Кагарлицкий (40-я и 45-я минуты), Никита Дыняк (31-я), Артём Лукоянов (33-я) и Митчелл Миллер (41-я). У проигравших отличился Алексей Волгин (31-я).
«Ак Барс» с 62 очками поднялся на шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Лада» (63) располагается на пятой строчке на Востоке.
Ранее сообщалось, что «Амур» проиграл СКА и продлил серию поражений до четырёх матчей.