«Амур» проиграл СКА и продлил серию поражений до четырёх матчей

Петербургский СКА обыграл хабаровский «Амур» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счётом 6:2.

В составе петербургской команды шайбы забросили Александр Никишин (четвёртая минута), Павел Дедунов (шестая), Степан Старков (25-я), Артём Земченок (38-я), Марат Хайруллин (53-я) и Сергей Сапего (56-я). У гостей отличились Владислав Барулин (21-я) и Ефим Гуркин (44-я).

СКА набрал 70 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице Западной конференции. «Амур» продлил серию поражений до четырёх игр и с 50 очками идёт на десятой строчке на Востоке.

Ранее КХЛ оштрафовала новосибирскую «Сибирь» и лишила клуб четырёх очков за нарушение лимита на легионеров.