Мостовой испытывает сожаление, что Дзюба не попробовал себя в топ-5 чемпионата Европы
- РИА Новости
«Здесь трудно делать однозначные выводы, всё же Дзюба не играл в Европе, а Кержаков успел, хоть и недолго, — тут, как говорится, на вкус и цвет. Например, Колыванов, Юран и Кирьяков для меня сильнее, но это наше поколение. Есть ли у меня сожаление, что Артём так и не попробовал свои силы в топ-5 чемпионата Европы? В этом отношении оно у меня ко многим. Тот же Егор Титов, который мог бы играть там в любой команде и первенстве, на тот момент он был одним из лучших российских футболистов», — заявил ветеран RT.
Ранее Мостовой заявил, что Дзюба сумеет стать лучшим бомбардиром в истории России.