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Мостовой испытывает сожаление, что Дзюба не попробовал себя в топ-5 чемпионата Европы

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Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой ответил на вопрос, можно ли будет назвать нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбу лучшим бомбардиром России после того, как он обгонит легендарного игрока «Зенита» Александра Кержакова по забитым голам.
Мостовой испытывает сожаление, что Дзюба не попробовал себя в топ-5 чемпионата Европы
  • РИА Новости

«Здесь трудно делать однозначные выводы, всё же Дзюба не играл в Европе, а Кержаков успел, хоть и недолго, — тут, как говорится, на вкус и цвет. Например, Колыванов, Юран и Кирьяков для меня сильнее, но это наше поколение. Есть ли у меня сожаление, что Артём так и не попробовал свои силы в топ-5 чемпионата Европы? В этом отношении оно у меня ко многим. Тот же Егор Титов, который мог бы играть там в любой команде и первенстве, на тот момент он был одним из лучших российских футболистов», — заявил ветеран RT. 

Ранее Мостовой заявил, что Дзюба сумеет стать лучшим бомбардиром в истории России.

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