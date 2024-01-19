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Ивич: АПЛ — лучшая лига в мире, но давление на неанглийских тренеров там огромное

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Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич рассказал, как в Английской премьер-лиге (АПЛ) относятся к наставникам клубов.
Ивич: АПЛ — лучшая лига в мире, но давление на неанглийских тренеров там огромное
  • Gettyimages.ru

«Давление на тренеров там огромное. Но АПЛ — лучшая лига в мире. Там убийственный ритм, поэтому и есть давление, особенно для неанглийских тренеров», — цитирует Ивича HotSport.

Специалист возглавил краснодарскую команду 4 января 2023 года. Серб заключил контракт с российским клубом на два года.

«Краснодар» с 38 очками по итогам 18 туров лидирует в чемпионате. На втором месте в турнирной таблице располагается петербургский «Зенит» (36).

Ранее Денис Черышев заявил, что лидерство «Краснодара» в РПЛ — это позитив для российского футбола.

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