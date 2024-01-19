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Президент «Оренбурга»: Томпсон прилетит в расположение команды в ближайшее время

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Президент «Оренбурга» Василий Еремякин высказался о полузащитнике «Коло-Коло» Хорди Томпсоне.
Президент «Оренбурга»: Томпсон прилетит в расположение команды в ближайшее время
  • AFP

«Ожидаем, что он прилетит в Турцию в воскресенье-понедельник. Это предварительно. Он пройдёт медосмотр в Турции, если всё будет хорошо, мы там подпишем с ним контракт, только после этого он начнёт тренироваться. Пока билеты мы ему не брали», — цитирует Еремякина «Спорт-Экспресс».

Как сообщает La Cuarta, находящийся под следствием по обвинению в домашнем насилии Томпсон внёс квартиру в качестве залога для выезда из страны (100 млн песо).

Томпсон сыграл за «Коло-Коло» 32 матча, забил шесть мячей и сделал две результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до 31 декабря 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в €800 тыс. 

Ранее в «Оренбурге» заявили об отсутствии переговоров с «Зенитом» о возвращении Адамова.

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