Президент «Оренбурга»: Томпсон прилетит в расположение команды в ближайшее время

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин высказался о полузащитнике «Коло-Коло» Хорди Томпсоне.

«Ожидаем, что он прилетит в Турцию в воскресенье-понедельник. Это предварительно. Он пройдёт медосмотр в Турции, если всё будет хорошо, мы там подпишем с ним контракт, только после этого он начнёт тренироваться. Пока билеты мы ему не брали», — цитирует Еремякина «Спорт-Экспресс».

Как сообщает La Cuarta, находящийся под следствием по обвинению в домашнем насилии Томпсон внёс квартиру в качестве залога для выезда из страны (100 млн песо).

Томпсон сыграл за «Коло-Коло» 32 матча, забил шесть мячей и сделал две результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до 31 декабря 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в €800 тыс.

Ранее в «Оренбурге» заявили об отсутствии переговоров с «Зенитом» о возвращении Адамова.