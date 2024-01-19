Тарпищев: победа Андреевой — это маленькое чудо

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о победе россиянки Мирры Андреевой над француженкой Диан Парри в третьем круге Australian Open.

«Можно сказать, что это маленькое чудо. При том браке, который был у Мирры в первой половине, она всё же нашла варианты не играть монотонно. Она сбила француженку, нашла правильный ритм. Хоть и были ошибки, но Мирра продолжала гнуть свою линию. В итоге наша теннисистка просто развалила игру соперницы», — сказал Тарпищев «Матч ТВ».

Он также подчеркнул, что в конце матча Андреева выглядела физически лучше, чем Парри. По его словам, матч получился фантастическим по накалу и содержанию.

В матче третьего круга 16-летняя теннисистка победила Парри со счётом 1:6, 6:1, 7:6 (10:5). Продолжительность встречи составила 2 часа 17 минут.

В следующем раунде Андреева встретится с победительницей встречи Сторм Хантер (Австралия) — Барбора Крейчикова (Чехия).

Ранее Андреева стала обладателем уникального достижения после выхода в 1/8 финала Australian Open.