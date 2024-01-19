Помазун: готов пойти на понижение зарплаты, чтобы попробовать себя в Европе

Вратарь «Урала» Илья Помазун рассказал о желании попробовать себя в Европе.

«Хотелось бы попробовать себя в европейском чемпионате. Когда говорю про Европу, я не витаю в облаках и не думаю о топ-клубе. Я и в команду нижней восьмёрки пошёл бы, чтобы просто себя проявить и посмотреть, на каком уровне нахожусь. Ради этого готов и на понижение условий пойти», — цитирует Помазуна «Чемпионат».

Помазун принадлежит московскому ЦСКА. 27-летний игрок проводит сезон в «Урале» на правах аренды. В текущем сезоне футболист провёл за клуб 22 матча во всех турнирах, пропустил 32 мяча и шесть раз сыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что «Урал» подписал белорусского футболиста Бочерова.