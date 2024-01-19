Три передачи Кучерова помогли «Тампе» разгромить «Миннесоту» в матче НХЛ
Встреча проходила на «Амали-Арене» в Тампе и завершилась со счётом 7:3.
Российский нападающий хозяев Никита Кучеров отметился тремя результативными передачами. Вратарь Андрей Василевский отразил 30 бросков из 33.
«Тампа» набрала 51 очко и занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. «Миннесота» с 41 очком располагается на 13-й строчке в Западном дивизионе.
Ранее гол Тарасенко и две передачи Зуба принесли «Оттаве» победу над «Монреалем».