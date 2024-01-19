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Гол Тарасенко и две передачи Зуба принесли «Оттаве» победу над «Монреалем»

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«Оттава Сенаторз» разгромил «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча на стадионе «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве (США) завершилась со счётом 6:2.

Российский нападающий «Оттавы» Владимир Тарасенко отметился забитой шайбой. Защитник Артём Зуб записал на свой счёт две результативные передачи. 

«Оттава» с 32 очками располагается на 16-й строчке турнирной таблицы Восточной конференции. «Монреаль»  с 45 очками занимает 13-е место.

Ранее передача Овечкина помогла «Вашингтону» победить «Сент-Луис» в матче НХЛ.

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