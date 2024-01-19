Передача Овечкина помогла «Вашингтону» победить «Сент-Луис» в матче НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» на своём льду нанёс поражение «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча на «Кэпитал Уан-Арена» завершилась со счётом 5:2.

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин оправился от травмы. Россиянин в матче отметился результативной передачей.

Форвард «Сент-Луиса» Никита Александров записал на свой счёт ассист.

«Вашингтон» с 50 очками занимает восьмое место в таблице Восточной конференции. «Блюз» с 44 очками располагаются на 12 строчке в Западном дивизионе.

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