Передача Овечкина помогла «Вашингтону» победить «Сент-Луис» в матче НХЛ
Встреча на «Кэпитал Уан-Арена» завершилась со счётом 5:2.
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин оправился от травмы. Россиянин в матче отметился результативной передачей.
Форвард «Сент-Луиса» Никита Александров записал на свой счёт ассист.
«Вашингтон» с 50 очками занимает восьмое место в таблице Восточной конференции. «Блюз» с 44 очками располагаются на 12 строчке в Западном дивизионе.
Ранее 26 сейвов Бобровского не помогли «Флориде» победить «Детройт» в матче НХЛ.