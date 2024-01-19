Гол Гризманна принёс победу «Атлетико» над «Реалом» в матче 1/8 финала Кубка Испании

«Атлетико» на своём поле переиграл «Реал» в мадридском дерби в рамках 1/8 финала Кубка Испании по футболу.

Игра на стадионе «Цивитас Метрополитано» завершилась со счетом 4:2 в пользу «индейцев».

В команде Диего Симеоне отличился Самуэл Лино (39-я минута), Альваро Мората (57-я), Антуан Гризманн (100-я), Родриго Рикельме (119-я). Автогол записал на свой счет голкипер Ян Облак (45 + 1). В коллективе Карло Анчелотти мяч забил Хоселу (82-я).

Игроки «Атлетико» и «Реала» получили по шесть жёлтых карточек.

Будущий обладатель Кубка получит право сыграть на групповом этапе Лиги Европы сезона-2024/2025, а также в Суперкубке Испании 2025 года.

Ранее сообщалось, что «Барселона» победила «Унионистас де Саламанку» в 1/8 финала Кубка Испании.