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Сотников надеется, что «КАМАЗ-мастер» скоро вернётся на ралли «Дакар»

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Пилот российской команды «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников признался, что с нетерпением ждёт снятия санкций и возвращения на ралли-рейд «Дакар».

«Конечно, мы скучаем по «Дакару», это гонка, где собираются сильнейшие спортсмены мира, и выиграть там очень престижно. Надеюсь, мы вернёмся туда в ближайшие годы, мы не вешаем нос», — цитирует Сотникова ТАСС.

При этом он подчеркнул, что гонка «Шёлковый путь» по протяжённости и сложности ничем не уступает «Дакару».

«Она помогает нам держаться в тонусе», — добавил Сотников.

Международная автомобильная федерация (FIA) требует от спортсменов из России и Белоруссии для участия в гонках подписывать документ, чтобы дистанцироваться от проведения специальной военной операции.

Команда «КАМАЗ-мастер» не приняла условия и не поехала на «Дакар».

Ранее сообщалось, что семикратный победитель ралли-марафона «Дакар» Владимир Чагин больше не будет руководить автогоночной командой «КАМАЗ-мастер».



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