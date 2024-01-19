Сотников надеется, что «КАМАЗ-мастер» скоро вернётся на ралли «Дакар»
«Конечно, мы скучаем по «Дакару», это гонка, где собираются сильнейшие спортсмены мира, и выиграть там очень престижно. Надеюсь, мы вернёмся туда в ближайшие годы, мы не вешаем нос», — цитирует Сотникова ТАСС.
При этом он подчеркнул, что гонка «Шёлковый путь» по протяжённости и сложности ничем не уступает «Дакару».
«Она помогает нам держаться в тонусе», — добавил Сотников.
Международная автомобильная федерация (FIA) требует от спортсменов из России и Белоруссии для участия в гонках подписывать документ, чтобы дистанцироваться от проведения специальной военной операции.
Команда «КАМАЗ-мастер» не приняла условия и не поехала на «Дакар».
Ранее сообщалось, что семикратный победитель ралли-марафона «Дакар» Владимир Чагин больше не будет руководить автогоночной командой «КАМАЗ-мастер».