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Карацев успешно перенёс операцию на колене

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Российский теннисист Аслан Карацев сообщил, что успешно перенёс операцию на колене.
Карацев успешно перенёс операцию на колене
  • AP
  • © Shuji Kajiyama

«2024 для меня не начался лучшим образом. После полученной травмы в Брисбене, во вторник у меня была операция. Ваши сообщения и пожелания держат меня в невероятном позитиве», — написал в своём Telegram-канале спортсмен.

Он подчеркнул, что высоко ценит невероятную поддержку команды, семьи, друзей и болельщиков.

«Рад поделиться, что операция прошла успешно, и я полон позитива, уверен, что вернусь ещё сильнее», — добавил Карацев.

Карацев 2 января снялся с матча первого круга турнира в Брисбене. Затем он отказался от участия в Открытом чемпионате Австралии 2024 года.

Ранее сообщалось, что Карацев пропустит полгода после операции.

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