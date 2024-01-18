Карацев успешно перенёс операцию на колене

Российский теннисист Аслан Карацев сообщил, что успешно перенёс операцию на колене.

«2024 для меня не начался лучшим образом. После полученной травмы в Брисбене, во вторник у меня была операция. Ваши сообщения и пожелания держат меня в невероятном позитиве», — написал в своём Telegram-канале спортсмен.

Он подчеркнул, что высоко ценит невероятную поддержку команды, семьи, друзей и болельщиков.

«Рад поделиться, что операция прошла успешно, и я полон позитива, уверен, что вернусь ещё сильнее», — добавил Карацев.

Карацев 2 января снялся с матча первого круга турнира в Брисбене. Затем он отказался от участия в Открытом чемпионате Австралии 2024 года.

Ранее сообщалось, что Карацев пропустит полгода после операции.