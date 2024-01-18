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Носов: не буду поливать Курбанова грязью и кидать камни, человек имеет право на ошибку

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Двукратный серебряный призёр чемпионата мира по баскетболу Виталий Носов надеется, что ПБК ЦСКА даст шанс Никите Курбанову продолжить играть за команду после дисквалификации.
Носов: не буду поливать Курбанова грязью и кидать камни, человек имеет право на ошибку
  • globallookpress.com
  • © Elena Mayorova

«Одним неверным шагом можно сломать себе карьеру и жизнь. Поэтому не хочу поливать его грязью и кидать камни. Знаете, любой человек имеет право на ошибку. Да, Никита действительно оступился. Видимо, в определённый момент он зашёл не в ту дверь. Думаю, баскетболист сделает правильные выводы. Надеюсь, и в ЦСКА ему дадут шанс и продолжат выпускать на паркет по окончании дисквалификации», — заявил Носов RT.

Ранее Носов выразил надежду, что запрещённая субстанция в допинг-пробе Курбанова — всего лишь ошибка.

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