Носов: не буду поливать Курбанова грязью и кидать камни, человек имеет право на ошибку

Двукратный серебряный призёр чемпионата мира по баскетболу Виталий Носов надеется, что ПБК ЦСКА даст шанс Никите Курбанову продолжить играть за команду после дисквалификации.

«Одним неверным шагом можно сломать себе карьеру и жизнь. Поэтому не хочу поливать его грязью и кидать камни. Знаете, любой человек имеет право на ошибку. Да, Никита действительно оступился. Видимо, в определённый момент он зашёл не в ту дверь. Думаю, баскетболист сделает правильные выводы. Надеюсь, и в ЦСКА ему дадут шанс и продолжат выпускать на паркет по окончании дисквалификации», — заявил Носов RT.

Ранее Носов выразил надежду, что запрещённая субстанция в допинг-пробе Курбанова — всего лишь ошибка.