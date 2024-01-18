Анчелотти: Зидан — самый сильный футболист из всех, кого я тренировал
- Gettyimages.ru
- © Martin Rose
«Зидан — самый сильный футболист из всех, кого я когда-либо тренировал. Он делал невероятные вещи. Кроме того, он очень помог мне в качестве ассистента», — цитирует Анчелотти Telecomasia.
На стыке веков итальянский специалист и французский игрок пересеклись в «Ювентусе». Также Зидан был ассистентом Анчелотти в «Реале» с 2013 по 2015 год.
Ранее сообщалось, что Зидан и Криштиану Роналду вошли в символическую команду «Реала» XXI века.