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Анчелотти: Зидан — самый сильный футболист из всех, кого я тренировал

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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти назвал самого сильного игрока, которого он тренировал за свою карьеру.
Анчелотти: Зидан — самый сильный футболист из всех, кого я тренировал
  • Gettyimages.ru
  • © Martin Rose

«Зидан — самый сильный футболист из всех, кого я когда-либо тренировал. Он делал невероятные вещи. Кроме того, он очень помог мне в качестве ассистента», — цитирует Анчелотти Telecomasia.

На стыке веков итальянский специалист и французский игрок пересеклись в «Ювентусе». Также Зидан был ассистентом Анчелотти в «Реале» с 2013 по 2015 год.

Ранее сообщалось, что Зидан и Криштиану Роналду вошли в символическую команду «Реала» XXI века.

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