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Американский хоккеист «Витязя» Барак заявил, что КХЛ похожа на НХЛ

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Американский форвард подмосковного «Витязя» Дерек Барак сравнил Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) с Национальной хоккейной лигой (НХЛ).
Американский хоккеист «Витязя» Барак заявил, что КХЛ похожа на НХЛ
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«В КХЛ очень много мастерства. Посмотрите на топ-команды — да, с ними можно играть, но они готовы наказать за малейшую ошибку. В этом плане КХЛ похожа на НХЛ», — приводит слова Барака «Чемпионат».

В нынешнем сезоне 28-летний американец забил девять голов и отдал 18 голевых передач в 51 матче за подмосковную команду.

«Витязь» с 38 очками занимает десятое место в турнирной таблице Западной конференции.

Ранее сообщалось, что «Витязь» проиграл московскому «Спартаку» в матче КХЛ.

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