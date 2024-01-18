Американский хоккеист «Витязя» Барак заявил, что КХЛ похожа на НХЛ

Американский форвард подмосковного «Витязя» Дерек Барак сравнил Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) с Национальной хоккейной лигой (НХЛ).

«В КХЛ очень много мастерства. Посмотрите на топ-команды — да, с ними можно играть, но они готовы наказать за малейшую ошибку. В этом плане КХЛ похожа на НХЛ», — приводит слова Барака «Чемпионат».

В нынешнем сезоне 28-летний американец забил девять голов и отдал 18 голевых передач в 51 матче за подмосковную команду.

«Витязь» с 38 очками занимает десятое место в турнирной таблице Западной конференции.

Ранее сообщалось, что «Витязь» проиграл московскому «Спартаку» в матче КХЛ.