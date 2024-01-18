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Круговой стал первым игроком за 27 лет, который сменил «Зенит» на ЦСКА

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17 января ЦСКА объявил о переходе защитника Данилы Кругового из «Зенита».

Игрок стал первым футболистом за 27 лет, который сменил санкт-петербургский клуб на армейцев.

В последний раз подобное было в 1997 году, когда Владимир Кулик, Дмитрий Хомуха и Максим Боков перешли из «Зенита» в ЦСКА.

25-летний Круговой подписал контракт с москвичами до лета 2028 года. Соглашение с ним начнёт действовать с 4 июня 2024-го. Во второй половине сезона-2023/24 игрок будет получать игровую практику в «Зените-2».

Ранее Александр Горшков заявил, что «Зенит» теряет часть души из-за большого количества бразильцев.

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