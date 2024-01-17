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Обладатель Кубка Дэвиса Южный сообщил о смерти супруги

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Победитель Кубка Дэвиса в составе сборной России Михаил Южный сообщил, что его супруга Юлия скончалась.
Обладатель Кубка Дэвиса Южный сообщил о смерти супруги
  • Gettyimages.ru
  • © Tim Clayton - Corbis

«Да, это действительно так», — цитирует Южного «Матч ТВ».

Южный является победителем десяти турниров ATP в одиночном разряде и девяти — в парном.

В 2008 году россиянин занимал восьмую строчку мирового рейтинга.

Михаил и Юлия поженились в 2008 году, у пары родились двое сыновей и дочь. В 2018 году теннисист принял решение закончить профессиональную карьеру, после чего стал тренером.

Ранее Рублёв победил Юбэнкса и вышел в третий круг Australian Open.

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