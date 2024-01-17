RT в Telegram
Подпишись

Булыкин: матч против «Ювентуса» покажет, на что может претендовать «Интер» в этом сезоне

Короткая ссылка
Экс-игрок сборной России и «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о потенциале «Интера» в текущем сезоне Серии А.
Булыкин: матч против «Ювентуса» покажет, на что может претендовать «Интер» в этом сезоне
  • AP
  • © Antonio Calanni

«Полуфинал с «Лацио» будет очень сложным, всё-таки кубковая игра, тем более футболисты Сарри в неплохой форме. И вообще, обе команды показывают хорошую форму в последних матчах. В этой встрече важна мотивация, потому что победа в Суперкубке — это почётно, и никто не хочет упустить этот шанс», — цитирует Булыкина ODDS.

Он также подчеркнул, что матч за выход в финал будет боевым.

«Следующий матч «Интера» против «Ювентуса» в Серии А, там мы и посмотрим, на что может претендовать команда Индзаги в этом сезоне. Всё будет зависеть от куража команды, который должен проявиться в ближайших матчах», — добавил Булыкин.

19 января «Интер» сыграет с «Лацио» в полуфинале Суперкубка Италии, а затем проведёт матч с «Ювентусом» в чемпионате страны.

«Интер» (51 очко) лидирует в Серии А. «Ювентус» с 49 располагается на второй позиции.

Ранее «Ювентус» разгромил «Сассуоло» в матче Серии А.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить