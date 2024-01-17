Булыкин: матч против «Ювентуса» покажет, на что может претендовать «Интер» в этом сезоне

Экс-игрок сборной России и «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о потенциале «Интера» в текущем сезоне Серии А.

«Полуфинал с «Лацио» будет очень сложным, всё-таки кубковая игра, тем более футболисты Сарри в неплохой форме. И вообще, обе команды показывают хорошую форму в последних матчах. В этой встрече важна мотивация, потому что победа в Суперкубке — это почётно, и никто не хочет упустить этот шанс», — цитирует Булыкина ODDS.

Он также подчеркнул, что матч за выход в финал будет боевым.

«Следующий матч «Интера» против «Ювентуса» в Серии А, там мы и посмотрим, на что может претендовать команда Индзаги в этом сезоне. Всё будет зависеть от куража команды, который должен проявиться в ближайших матчах», — добавил Булыкин.

19 января «Интер» сыграет с «Лацио» в полуфинале Суперкубка Италии, а затем проведёт матч с «Ювентусом» в чемпионате страны.

«Интер» (51 очко) лидирует в Серии А. «Ювентус» с 49 располагается на второй позиции.

Ранее «Ювентус» разгромил «Сассуоло» в матче Серии А.