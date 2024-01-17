В Госдуме раскритиковали IIHF за незаконное и неспортивное поведение

Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв прокомментировал решение Международной федерации хоккея (IIHF) допустить сборную Израиля к чемпионату мира до 20 лет.

«Все действия, связанные с отстранением спортсменов Белоруссии, России и Израиля, не поддаются логике. Сперва отстраняют всех представителей этих стран, но теперь возвращают израильтян, поскольку оценили все возможные проблемы, связанные с их безопасностью. IIHF стоит посмотреть на опыт других федераций, как, например, тенниса, которая не запрещала нашим атлетам участвовать в соревнованиях», — заявил Свищёв.

Он считает, что в международной организации поддались давлению извне.

«Это незаконное и неспортивное поведение, которое не имеет никакого отношения к полноценному развитию хоккея без россиян и белорусов. Видимо, в федерации не устояли перед давлением со стороны МОК, спонсоров и определённых политических сил», — добавил он.

Ранее Плющев назвал «шестёркой» главу IIHF Тардифа после допуска Израиля на ЧМ по хоккею.