Плющев назвал «шестёркой» главу IIHF Тардифа после допуска Израиля на ЧМ по хоккею

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал решение Международной федерации хоккея (IIHF) допустить молодёжную команду Израиля на чемпионат мира в Болгарии.

«Допустив команду Израиля к международным соревнованиям, IIHF в очередной раз доказала, что она несамостоятельная организация. А Люк Тардиф — шестёрка, как и все руководители организации. И по-другому их никак не назовёшь. Они действуют непоследовательно: сначала отстраняют, а затем резко меняют своё мнение.

Я думаю, что многие хоккеисты смеются над ними. Потому что даже ребёнок, который иногда читает соцсети, понимает, что если организация принимает решение на основании чего-то, а затем его отменяет спустя шесть дней, то это чей-то приказ. Если хозяин сказал, значит, так и будет. Кто платит, тот и заказывает музыку», — сказал Плющев RT.

Ранее Плющев высказался о возвращении нападающего Ильи Ковальчука в «Спартак».