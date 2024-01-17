RT в Telegram
Подпишись

Плющев назвал «шестёркой» главу IIHF Тардифа после допуска Израиля на ЧМ по хоккею

Короткая ссылка
Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал решение Международной федерации хоккея (IIHF) допустить молодёжную команду Израиля на чемпионат мира в Болгарии.
Плющев назвал «шестёркой» главу IIHF Тардифа после допуска Израиля на ЧМ по хоккею
  • AFP
  • © FRANCK FIFE

«Допустив команду Израиля к международным соревнованиям, IIHF в очередной раз доказала, что она несамостоятельная организация. А Люк Тардиф — шестёрка, как и все руководители организации. И по-другому их никак не назовёшь. Они действуют непоследовательно: сначала отстраняют, а затем резко меняют своё мнение.

Я думаю, что многие хоккеисты смеются над ними. Потому что даже ребёнок, который иногда читает соцсети, понимает, что если организация принимает решение на основании чего-то, а затем его отменяет спустя шесть дней, то это чей-то приказ. Если хозяин сказал, значит, так и будет. Кто платит, тот и заказывает музыку», — сказал Плющев RT.

Ранее Плющев высказался о возвращении нападающего Ильи Ковальчука в «Спартак».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить