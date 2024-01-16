Плющев: ожиданий от возвращения Ковальчука было гораздо больше

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о возвращении нападающего Ильи Ковальчука в «Спартак».

«PR-компания, которая проходила, всех взбудоражила, мол, «Илья Муромец всех победит». Ожиданий от возвращения Ильи было гораздо больше, но надо понимать, что человек был два года без хоккея. За короткий срок дойти до определённых кондиций сложно. Не бывает так, что пришёл с листа и всех победил», — цитирует Плющева Metaratings.ru.

6 декабря 40-летний Ковальчук подписал контракт с московским клубом до конца нынешнего сезона. На счету олимпийского чемпиона два гола в двух играх.

Плей-офф стартует 29 февраля и завершится 29 апреля.

Ранее «Спартак» победил «Витязь» и прервал шестиматчевую серию поражений.