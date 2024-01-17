Токов — о бое с Исмаиловым: Bellator официально разрешил подраться в России

Российский боец Анатолий Токов прокомментировал свой поединок с Магомедом Исмаиловым.

«Так получилось, что Bellator и PFL сейчас объединяются. Нет ясности, когда дадут бой. Сейчас они будут решать свои моменты. А простой у меня уже большой. У меня есть ещё один поединок по контракту с Bellator. Мы попросили выступить в России, и нам официально разрешили», — приводит слова Токова «Спорт-Экспресс».

Турнир ACA пройдёт 9 марта и будет посвящён десятилетию лиги.

На счету Исмаилова 18 побед и три поражения в смешанных единоборствах. В активе 33-летнего Токова 31 победа и три поражения.

Ранее сообщалось, что Дек заменит Борисова в полуфинале Гран-при ACA.