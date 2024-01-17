Сальников — об отказе российских пловцов от ЧМ в Катаре: решение было принято ещё в октябре
- РИА Новости
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«Решение по участию в международных стартах было принято ещё в октябре и связано с теми условиями, которые были выдвинуты для выступления на них. Поэтому президиум федерации поддержал инициативу комиссии спортсменов ОКР о том, что эти требования являются неприемлемыми», — сказал Сальников RT.
Он также ответил на вопрос, на каких соревнованиях стоит ожидать российских спортсменов.
«Внутри страны можно ожидать на всех турнирах, также в этом году пройдут Игры БРИКС и Игры дружбы, международные соревнования «Кубок Владимира Сальникова». Поэтому если появятся и другие варианты, которые будут соответствовать принципам равноправия и недискриминации, то возможно и это», — заявил Сальников RT.
Ранее Светлана Ромашина высказалась о возвращении российского спорта на международную арену.