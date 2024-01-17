Сальников — об отказе российских пловцов от ЧМ в Катаре: решение было принято ещё в октябре

Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников прокомментировал отказ российских пловцов и прыгунов в воду от регистрации на чемпионате мира по водным видам спорта в Катаре, который был последним квалификационным стартом на Олимпиаду-2024 в Париже.

«Решение по участию в международных стартах было принято ещё в октябре и связано с теми условиями, которые были выдвинуты для выступления на них. Поэтому президиум федерации поддержал инициативу комиссии спортсменов ОКР о том, что эти требования являются неприемлемыми», — сказал Сальников RT.

Он также ответил на вопрос, на каких соревнованиях стоит ожидать российских спортсменов.

«Внутри страны можно ожидать на всех турнирах, также в этом году пройдут Игры БРИКС и Игры дружбы, международные соревнования «Кубок Владимира Сальникова». Поэтому если появятся и другие варианты, которые будут соответствовать принципам равноправия и недискриминации, то возможно и это», — заявил Сальников RT.

Ранее Светлана Ромашина высказалась о возвращении российского спорта на международную арену.