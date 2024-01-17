Боброва — о «Лебедином озере» Дэвис и Смолкина: балета там нет

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва высказалась о программе грузинского танцевального дуэта Диана Дэвис — Глеб Смолкин «Лебединое озеро».

«Балета там нет. Вспоминая программу Ильиных и Кацалапова, то там был балет, дотянутые линии и позы. Было видно, что ребята готовились к постановке «Лебединого озера». А здесь…» — цитирует Боброву «Чемпионат».

На чемпионате Европы — 2024 Дэвис и Смолкин, выступающие в танцах на льду за Грузию, заняли восьмое место.

Елена Ильиных и Никита Кацалапов с программой «Лебединое озеро» на Олимпиаде — 2014 в Сочи стали золотыми (в командном) и бронзовыми (в индивидуальном) призёрами.

Ранее сообщалось, что в Грузии надеются на командную медаль ОИ-2026 в фигурном катании.