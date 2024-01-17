Овчинников — о переходе Ахметова в «Зенит»: нельзя же играть на одной Бразилии

Российский тренер Валерий Овчинников прокомментировал переход полузащитника Ильзата Ахметова из «Краснодара» в «Зенит».

«Я думаю, что «Зенит» приобрёл российского игрока, ведь большая группа футболистов уходит в аренды. Нельзя же играть на одной Бразилии! Для Ахметова — это шаг вперёд», — цитирует Овчинникова Betonmobile.

Контракт Ахметова с сине-бело-голубыми рассчитан до конца сезона-2025/26 с опцией продления ещё на один год.

В нынешнем сезоне 25-летний россиянин принял участие в 21 матче за «Краснодар» во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал две голевые передачи.

Ранее агент Ахметова заявил, что «Краснодар» не сдержал обещания.