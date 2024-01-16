Ольховский: Сафиуллин потерпел очень обидное поражение от Грикспора
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«Сложно сказать, что разладилось в игре у Романа после хорошего начала. Очень обидный результат, обидное поражение. Это был матч равных теннисистов, но соперник Сафиуллина был немного удачливее в концовке. Грикспор был Роману вполне по зубам», — цитирует Ольховского «РБ Спорт».
Встреча продолжалась 3 часа 50 минут и завершилась со счётом 6:2, 6:3, 6:7 (3:7), 4:6, 5:7.
26-летний россиянин сделал 16 эйсов, допустил четыре двойных ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из 14.
Таким образом, Сафиуллин вылетел с Australian Open.
В следующем круге Грикспор сыграет с французским теннисистом Артюром Фисом.
Турнир с общим призовым фондом $58 млн проходит с 14 по 27 января.
Ранее сообщалось, что Алькарас с победы стартовал на Открытом чемпионате Австралии.