Ольховский: Сафиуллин потерпел очень обидное поражение от Грикспора

Победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский высказался о поражении российского теннисиста Романа Сафиуллина на Australian Open.

«Сложно сказать, что разладилось в игре у Романа после хорошего начала. Очень обидный результат, обидное поражение. Это был матч равных теннисистов, но соперник Сафиуллина был немного удачливее в концовке. Грикспор был Роману вполне по зубам», — цитирует Ольховского «РБ Спорт».

Встреча продолжалась 3 часа 50 минут и завершилась со счётом 6:2, 6:3, 6:7 (3:7), 4:6, 5:7.

26-летний россиянин сделал 16 эйсов, допустил четыре двойных ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из 14.

Таким образом, Сафиуллин вылетел с Australian Open.

В следующем круге Грикспор сыграет с французским теннисистом Артюром Фисом.

Турнир с общим призовым фондом $58 млн проходит с 14 по 27 января.

Ранее сообщалось, что Алькарас с победы стартовал на Открытом чемпионате Австралии.