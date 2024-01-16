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Mondo: «Краснодар» предложил за нападающего «Црвены звезды» Букари €8 млн

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Нападающий сербской «Црвены звезды» Осман Букари может продолжить карьеру в «Краснодаре».
Mondo: «Краснодар» предложил за нападающего «Црвены звезды» Букари €8 млн
  • Gettyimages.ru
  • © Srdjan Stevanovic

Как сообщает Mondo, сербский клуб устраивает предложение «Краснодара», однако он ещё не дал ответ, так как Букари выступает на Кубке африканских наций в сборной Ганы.

В текущем сезоне 25-летний ганец провёл за «Црвену звезду» 22 матча во всех турнирах, забил семь мячей и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2026 года.

Ранее агент Алонсо сообщил, что футболист не покинет «Краснодар» до конца сезона.

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