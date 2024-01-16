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Севикян успешно прошёл медосмотр для перехода в «Ференцварош»

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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов сообщил, что полузащитник клуба Эдгар Севикян успешно прошёл медосмотр для перехода в «Ференцварош».
Севикян успешно прошёл медосмотр для перехода в «Ференцварош»
  • РИА Новости

«Эдгар прошёл медобследование, всё хорошо», — цитирует Мелик-Гусейнова «СЭ». 

Он также отметил, что клубы вступят в окончательную стадию переговоров и 17—18 января будет конкретика по условиям перехода хавбека. 

По информации СМИ, Севикян покинет «Пари НН» за €1,1 млн. В нынешнем сезоне 22-летний игрок забил семь голов в 24 матчах за нижегородцев. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее российский тренер Станислав Черчесов рассказал, почему Севикяну может быть нелегко в «Ференцвароше». 

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