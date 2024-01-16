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Торрес грозился дать пощёчину Винисиусу в финале Суперкубка Испании

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Полузащитник «Барселоны» Ферран Торрес эмоционально высказался о нападающем «Реал Мадрид» Винисиусе Жуниоре во время финального матча Суперкубка Испании.
Торрес грозился дать пощёчину Винисиусу в финале Суперкубка Испании
  • AP
  • © Joan Monfort

«Если он заговорит со мной, клянусь, я дам ему пощёчину. Если этот парень заговорит со мной, я сломаю его», — цитирует Торреса Movistar.

Встреча проходила в Саудовской Аравии и завершилась со счётом 4:1 в пользу мадридской команды.

Во время игры у Винисиуса, оформившего хет-трик, возникали конфликты с футболистами каталонцев.

Ранее сообщалось, что Винисиус оформил самый быстрый хет-трик в эль класико в XXI веке.

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