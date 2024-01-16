Торрес грозился дать пощёчину Винисиусу в финале Суперкубка Испании
- AP
- © Joan Monfort
«Если он заговорит со мной, клянусь, я дам ему пощёчину. Если этот парень заговорит со мной, я сломаю его», — цитирует Торреса Movistar.
Встреча проходила в Саудовской Аравии и завершилась со счётом 4:1 в пользу мадридской команды.
Во время игры у Винисиуса, оформившего хет-трик, возникали конфликты с футболистами каталонцев.
Ранее сообщалось, что Винисиус оформил самый быстрый хет-трик в эль класико в XXI веке.