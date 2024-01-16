Дасаев заявил, что ему неинтересно мнение Гинера о превосходстве Акинфеева
- РИА Новости
«Мне неинтересно мнение Гинера. Кто он такой? Я не читал его слова и не собираюсь этого делать. Пускай говорит, что хочет», — приводит слова Дасаева «Спорт-Экспресс».
Акинфеев является шестикратным чемпионом России, семикратным обладателем Кубка России, семикратным обладателем Суперкубка России и обладателем Кубка УЕФА. 37-летний россиянин в составе сборной России завоевал бронзовые медали чемпионата Европы 2008 года и стал четвертьфиналистом домашнего чемпионата мира 2018-го.
Ранее Акинфеев заявил, что против сравнений с Дасаевым и Яшиным.