Дасаев заявил, что ему неинтересно мнение Гинера о превосходстве Акинфеева

Бывший вратарь московского «Спартака» Ринат Дасаев отреагировал на слова президента столичного ЦСКА Евгения Гинера о том, что голкипер и капитан армейцев Игорь Акинфеев превосходит его и экс-вратаря московского «Динамо» Льва Яшина.

«Мне неинтересно мнение Гинера. Кто он такой? Я не читал его слова и не собираюсь этого делать. Пускай говорит, что хочет», — приводит слова Дасаева «Спорт-Экспресс».

Акинфеев является шестикратным чемпионом России, семикратным обладателем Кубка России, семикратным обладателем Суперкубка России и обладателем Кубка УЕФА. 37-летний россиянин в составе сборной России завоевал бронзовые медали чемпионата Европы 2008 года и стал четвертьфиналистом домашнего чемпионата мира 2018-го.

Ранее Акинфеев заявил, что против сравнений с Дасаевым и Яшиным.