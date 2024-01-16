Бывшая жена Тимощука считает, что он остаётся в России из-за высокой зарплаты

Бывшая супруга тренера санкт-петербургского «Зенита» и экс-игрока сборной Украины по футболу Анатолия Тимощука Надежда Навроцкая объяснила, почему тот не уезжает из России.

«Куда Тимощуку уехать? В Европу? Но здесь есть законы и уже нельзя будет жить так, как он привык, и так, как ему хочется. Включая момент, что ему придётся платить алименты детям», — приводит слова Навроцкой NV.ua.

По её мнению, Тимощук остаётся в России из-за высокой зарплаты.

«Тимощуку в России платят огромную зарплату за непонятную работу. Почему много платят? Вопрос логичный», — сказала она.

44-летний специалист работает в тренерском штабе петербургского клуба с 2017 года. С 2007-го по 2009-й и с 2013-го по 2015-й он выступал за сине-бело-голубых в качестве игрока.

Ранее RT опроверг информацию американского тренера Денниса Люкенса, работавшего в чемпионате Украины по футболу, о том, что Тимощук покинул территорию России и уехал жить в другую страну.